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Spor
AA 09.10.2023 10:25

Tour of Türkiye'nin ilk Türk UCI hakemi Koray Cantez oldu

Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nda (Tour of Türkiye) ilk kez bir Türk, Uluslararası Bisiklet Birliği (UCI) hakemi olarak görev yapıyor.

Tour of Türkiye'nin ilk Türk UCI hakemi Koray Cantez oldu

Türk bisiklet hakemlerinden Koray Cantez, bu yıl İtalya'da düzenlenen "2.2.U23 Giro Valle d'Aosta" yarışında pratik sınavını başarıyla geçip, UCI uluslararası yol bisikleti hakemi oldu.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu'nda öğretim görevlisi olarak İngilizce ders veren Koray Cantez, bisiklet hakemliği kariyerine 2009'da aday hakem olarak başladı.

2010'da il hakemi, 2016'da ise ulusal hakem olan Cantez, UCI yol hakemliği kariyeri için 2019'da İtalya'da yapılan elit ulusal hakem kursuna, 2022'de ise İsviçre'deki UCI merkezinde yapılan yazılı ve sözlü sınavlara katıldı.

Tour of Türkiye'nin ilk Türk UCI hakemi Koray Cantez oldu

İtalya’da 12-16 Temmuz'da düzenlenen "2.2.U23 Giro Valle d'Aosta" yarışında pratik sınavını da başarıyla tamamlayan Cantez, "UCI uluslararası yol bisikleti hakemi" olma hakkı kazandı. Cantez, dünyanın dört bir yanında düzenlenen UCI yarışlarında ve organizasyonlarda görev alarak Türkiye'yi temsil edecek.

UCI takviminde yer alan etaplı yol bisikleti yarışı 58. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nda C2, C3 ve C4 hakemi olarak bulunan Koray Cantez, TUR tarihinde UCI hakemi olarak görev yapan ilk Türk oldu.

Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu, Cantez'in başarısıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

"Değerli hakemimiz Koray Cantez'in tüm sınavları başarıyla tamamlayarak UCI yol hakemi olması bizleri çok mutlu etti, gururlandırdı. Türkiye Bisiklet Federasyonu ve bisiklet ailesi adına kendisini yürekten kutluyorum. Koray Cantez, ülkemizi, Türk bisikletini UCI yol bisikleti hakemi olarak pek çok uluslararası yarışta başarıyla temsil ederek uluslararası kariyer yapmak isteyen hakemlerimize örnek olacak ve Türk bisikletinin gelişimine değer katacak."

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