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Spor
İHA 09.10.2023 09:53

Trabzonspor zirveden uzaklaşıyor

Trendyol Süper Lig'de sıkıntılı günler geçiren Trabzonspor, zirveyle arasında puan farkını açarken geçtiğimiz sezonu bile arar oldu.

Trabzonspor zirveden uzaklaşıyor
[Fotoğraf: DepoPhotos]

Geçtiğimiz sezon yaşadığı sıkıntıların izlerini silerek yeniden zirve için yapılanmaya giden Trabzonspor, sezon başında önemli transferler yaparak kadrosunu güçlendirmişti.

Teknik direktör Nenad Bjelica ile bir türlü aradığı oyunu bulamayan ve güven noktasında istikrarı yakalayamayan Karadeniz ekibi, geçtiğimiz sezonu bile arar oldu.

Bordo-mavililer, bu sezon oynadığı 8 maçta 4 galibiyet ve 4 mağlubiyet elde ederek 12 puan topladı.

Trabzonspor, geçtiğimiz sezonun ilk 8 haftalık bölümünde ise 5 galibiyet 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet elde ederek 16 puan toplamıştı.

Geçtiğimiz sezonun 4 puan gerisinde kalan Karadeniz ekibi geçtiğimiz sezonu bile arar oldu.

Son 6 sezonun en büyük puan farkı

Trabzonspor, zirve ile arasındaki puan farkını 12'ye çıkartarak son 6 sezonun en büyük puan farkını yaşadı.

Söz konusu haftalara bakıldığından bordo-mavililer 2017-18 sezonunda lider ile arasında 13 puan fark bulunuyordu.

Bordo-mavililerin 24 puan ile zirvede yer alan Fenerbahçe ile 12, 22 puanlı Galatasaray ile 10 puan fark var.

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