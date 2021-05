Türkiye’de 11-13 Haziran’da yapılması planlanan Türkiye Grand Prix’si COVID-19 seyahat kısıtlamaları dolayısıyla iptal edildi.

F1’in resmi internet sitesinden yapılan açıklamada konuyla ilgili olarak, 11-13 Haziran haftasında yarış yapılmayacağını, Fransa Grand Prix’sinin 18-20 Haziran’a kaydırıldığı ve 25-27 Haziran’da Avusturya’da bir yarış daha düzenleneceği ifade edildi.

More on the calendar changes that will introduce a France-Styria-Austria triple-header in the summer https://t.co/VWcyLkUZdt