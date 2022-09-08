Haber Giriş: 8 Eylül 2022 Perşembe 19:35Son Güncelleme: Kaynak: AA
Eyüpspor Ömer Bayram'ı transfer etti
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Eyüpspor, Galatasaray ile yollarını ayıran Ömer Bayram'ı kadrosuna kattı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 31 yaşındaki kanat oyuncusuyla 2 yıllık sözleşme imzalandı.
Kariyerine Hollanda'da başlayan Ömer Bayram, Türkiye'de sırasıyla Kayserispor, Akhisarspor ve Galatasaray'da oynadı.
Ömer Bayram, 4 sezon forma giydiği sarı-kırmızılı takımda birer lig, Türkiye Kupası ve TFF Süper Kupa şampiyonlukları yaşadı.
Eyüpspor’umuza Hoş Geldin Ömer Bayram! @omerbayram19_— Eyüpspor (@eyupsporkulubu) September 8, 2022
Eyüpspor’umuz, Galatasaray'dan Ömer Bayram'ı renklerine bağladı.
Ömer Bayram'a hoş geldin diyor, eflatun sarılı formayla başarılar diliyoruz. pic.twitter.com/c0IVSUXUB3
Etiketler: Transfer Haberleri
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