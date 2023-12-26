Eyüpspor 1. Lig'de devreyi yine zirvede bitirdi

Sezon sonunda ilk iki takımın doğrudan Süper Lig'e yükseleceği, 3, 4, 5, 6. ve 7. sıradaki takımların play-off oynayacağı 1. Lig'de, play-off etabının ardından bir ekip daha üst lige çıkacak. Ligde son 3 sırada yer alacak ekipler ise TFF 2. Lig'e düşecek.

Kahramanmaraşlı merkezli depremlerin ardından geçen sezon ligden çekilme talebi kabul edilen Yeni Malatyaspor, aynı talep doğrultusunda bu sezon da ligde yer almıyor.

İlk yarı heyecanı dünkü 3 karşılaşmayla tamamlanan ligde ilk devreyi geçen sezon olduğu gibi Eyüpspor lider tamamladı. Sezona 6'da 6 yaparak başlayan teknik direktör Arda Turan yönetimindeki Eyüpspor, devre sonunda takipçisi Kocaelispor'un 9, üçüncü durumdaki Göztepe'nin ise 10 puan önünde bulunuyor.

İstanbul temsilcisi, geçen sezon da ilk yarıyı lider tamamlamasına rağmen ligi 6. sırada bitirmiş ve play-off yarı finalinde Bodrumspor'a yenilmişti.

İlk hafta Ahlatcı Çorum FK'nin averajla ilk sırada yer aldığı ligde daha sonraki 16 haftada Eyüpspor liderlik koltuğunu bırakmadı.

Lider Eyüpspor'u 33 puanlı Kocaelispor, 32'şer puana sahip Göztepe ile Sakaryaspor, 29'ar puanlı Bodrum FK ile Teksüt Bandırmaspor, 27'şer puanlı Ahlatcı Çorum FK ile Gençlerbirliği izledi.

Devrenin bitiminde düşme hattında Altay ile Bitexen Giresunspor yer alırken, aynı puana sahip Tuzlaspor ile Astor Enerji Şanlıurfaspor da 16. ve 15. sırada yer aldı.

Ligde son sırada yer alan Altay'a TFF Kulüp Lisans Kurulu geçen sezon olduğu gibi 3 puan silme cezası verdi.

İç ve dış sahada lider Eyüpspor

Lider Eyüpspor, iç sahada 8 galibiyet, 1 yenilgi ve 24 puanla kendi evinde en başarılı ekip konumunda yer aldı. İç sahada en başarısız ekip ise kendi evinde 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 5 yenilgi yaşayan Bitexen Giresunspor oldu.

Deplasmanda 18'er puan toplayan Eyüpspor, Kocaelispor ve Teksüt Bandırmaspor en fazla puan toplayan ekipler olarak dikkati çekti. Dış sahada dörder puan alan Altay ile Bitexen Giresunsporen en başarısız ekipler olarak ön plana çıktı.

2023-2024 sezonu ilk devre raporu

Skorların tasnifi: 153 maçın 36'sı beraberlikle tamamlandı. 59'u ev sahibi, 58'i de deplasman takımı olmak üzere 117 maç bir ekibin galibiyetiyle bitti ve maçlarda 15 ayrı skor görüldü

En çok görülen skor: 1-0 (30)

Diğer skorlar: 2-0 (22), 1-1 (21), 2-1 (19), 3-0 (17), 0-0 (12), 3-1 (10), 3-2 (7), 4-0, 4-1 (4), 2-2 (3), 4-2, 5-0, 5-1, 7-1 (1).

Deplasmanda en farklı skorla kazanan takım: Altay-Eyüpspor (1-7).

Kendi sahasında en farklı skorla galip gelen takımlar: Göztepe-Eyüpspor (5-1), Manisa FK-Tuzlaspor, Bodrum FK-Ümraniyespor, Erzurumspor FK-Altay (4-0).

En az galip gelen takım: Bitexen Giresunspor (2).

En fazla galip gelen takım: Eyüpspor (14).

En fazla berabere kalan takım: Astor Enerji Şanlıurfaspor, Erzurumspor FK ve Manisa FK (7).

En az berabere kalan takım: Eyüpspor (0).

En fazla yenilen takım: Altay, Bitexen Giresunspor (12).

En az yenilen takımlar: Eyüpspor, Sakaryaspor (3).

En fazla gol atan takım: Eyüpspor (46).

En az gol atan takım: Altay (10).

En fazla gol yiyen takım: Altay (36).

En az gol yiyen takım: Göztepe (12).