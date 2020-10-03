Haber Giriş: Kaynak: AA
Everton 4'te 4 yaptı
İngiltere Premier Lig'de Everton, Brighton & Hove Albion'ı 4-2 mağlup ederek 4'te 4 yaptı.
Ligin 4. haftasında Goodison Park Stadı'nda Brighton'ı konuk eden Everton'a galibiyeti getiren golleri 16. dakikada Dominic Calvert-Lewin, 45+2. dakikada Yerry Mina, 52 ve 70. dakikalarda ise James Rodriguez attı.
Brighton'ın gollerini 41. dakikada Neal Maupay ve 90+2. dakikada Yves Bissouma kaydetti.
Ligde oynadığı dördüncü karşılaşmadan da galip gelen Everton, puanını 12'ye yükselterek maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu.
Etiketler: İngiltere Premier Lig Everton Brighton & Hove AlbionSon Güncelleme: 3 Ekim 2020 Cumartesi 19:35
Son Haberler
- 19:21
- 19:46
- 19:53
- 19:04
- 18:16
Sıradaki Haber
Fenerbahçe'de tek değişiklik
Yükleniyor lütfen bekleyiniz