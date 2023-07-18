EuroLeague'de yeni sezon fikstürü açıklandı

EuroLeague’den yapılan açıklamada yeni sezon ekim ayında oynanacak ilk hafta karşılaşmalarıyla başlayacak. Kulüpler bazında Avrupa’nın 1 numaralı organizasyonunda Türkiye’yi Fenerbahçe Beko ve Anadolu Efes temsil edecek.

Çift devreli lig usulü oynanacak sezonda 34 haftalık programın sonunda ilk 8 sıraya adını yazdıracak takımlar play-off’larda mücadele edecek. Play-off’ların ardından Dörtlü Final’e kalan takımlar bu sezon Almanya’nın başkenti Berlin’de kupaya sahip olmak için mücadele edecek.

Sezonun ilk hafta programı şu şekilde:

5 Ekim Perşembe:

Kızılyıldız-LDLC Asvel

Maccabi Playtika-Partizan

Virtus Segafredo-Zalgiris

Barcelona-Anadolu Efes

Bayern Munich-ALBA Berlin

6 Ekim Cuma:

Fenerbahçe Beko-EA7 Emporio Armani Milan

Panathinaikos-Olympiacos

Valencia-AS Monaco

Baskonia-Real Madrid

Türk Derbileri

Son üç sezonda iki kez mutlu sona ulaşan Anadolu Efes ile 2016-2017 sezonunda zafer elde eden Fenerbahçe Beko, sezonun ilk derbisine 17. haftada çıkacak. Karşılaşma 28 Aralık Perşembe günü Sinan Erdem Spor Salonu’nda oynanacak.

Sarı-lacivetliler ise rakibini 2024 yılında 5 Nisan Cuma günü 33. haftada Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda ağırlayacak.

Ergin Ataman Türk Takımlarıyla Mücadele Edecek

Anadolu Efes’ten ayrılarak Yunanistan takımı Panathinaikos ile sözleşme imzalayan Başantrenör Ergin Ataman, bu yıl hem eski takımıyla hem de Fenerbahçe Beko ile üst sıralar için yarışacak.

EuroLeague’de sezona Olympiacos ile oynayacağı Yunanistan derbisiyle başlayacak olan Panathinaikos, 3. haftada Fenerbahçe Beko’ya konuk olacak.

Ergin Atamanlı Panathinaikos, 12. haftada ise bu kez eski takımı Anadolu Efes ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.