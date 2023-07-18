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Spor
AA 18.07.2023 11:56

Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Şeref Eroğlu olimpiyat hedeflerini anlattı

Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Şeref Eroğlu, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda iddialı olduklarını belirterek, "Türk güreşi olarak tarih yazmaya devam edeceğiz." dedi.

Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Şeref Eroğlu olimpiyat hedeflerini anlattı
[Fotograf: AA]

Şanlıurfa'da düzenlenen Seyit Hışırlı U-11 ve U13 Grekoromen Güreş Türkiye Şampiyonası'nı takip eden Eroğlu, yaptığı açıklamada, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'na yaklaşık bir yıl kaldığını ve bu süreyi en iyi şekilde değerlendirmeye çalıştıklarını söyledi.

Eroğlu, güreşin, Türk sporunun lokomotifi konumunda olduğunu belirtti.

"Bizler bundan önce olduğu gibi 2024 Paris Olimpiyatları'nda da yine iddialıyız. Gücümüzü, mücadelemizi görecekler inşallah. Taha, Rıza, Yasemin, Burhan, Feyzullah, adını sayamadığım bütün şampiyonlarımız burada olimpiyat şampiyonu olmak için ter dökecek. Son derece iddialılar. Bizler Türk güreşi olarak bir yılımızı çok iyi değerlendireceğiz. Önce Sırbistan'daki dünya şampiyonasında mümkün olduğu kadar sporcularımız kota alacak, madalya alacak, ilk 5'e girecek. 24 Eylül'den sonra tekrar Türk güreşçileri yine seferberlik ilan edecek. Amaç Paris Olimpiyatları'nda en iyi dereceleri almak olacak."

"Türk güreşçileri tarih yazmaya devam edecek"

Başkan Eroğlu, önlerinde 16-24 Eylül'de düzenlenecek dünya şampiyonasının bulunduğunu hatırlatarak, Sırbistan'daki karşılaşmalara 2 ay gibi kısa bir süre kaldığını ve sporcuların o günü dört gözle beklediğini ifade etti.

Eroğlu, bütün sıkletlerde altın madalya almayı hedeflediklerini anlattı.

"Şu anda önceliğimiz dünya şampiyonasında iyi bir şekilde hazırlanmak. Önümüzde 2 ay gibi kısa bir süre var. Sporcularımız çok iyi hazırlanıyor. İnşallah burası da iyi geçecek. Moral ve motivasyonumuz iyi, önümüzde hiçbir şey duramaz. Dünya şampiyonasına kadar 3 kampımız var. Her şey planlı ve programlı devam ediyor. Türk güreşi olarak tarih yazmaya devam edeceğiz. Grekoromen takımımızın kampı devam ediyor. Taha'nın kaptan olduğu serbest güreş milli takımımızın Bolu Aladağ'da kampı devam ediyor. Kadın milli takımımız da Macaristan'da düzenlenecek müsabakalara katılmak için yola çıktı.Yasemin kaptan, şu an onlar güreşiyor. Eylül'ün 15'ine kadar sporcularımız kamplarda olacak. Ben bütün başarıları kazanmış bir başkan olarak bütün sıkletlerde altın madalya kazansak dahi bana göre az. Bu kadar hedefim yüksek. Bilindiği gibi sporda sonlar değil sonuçlar var, her şey olabilir. Kaza bela olmadan bizler şampiyonları o gün minderde hazır halde görmek istiyoruz. Minderde hazır olan bir Taha, Rıza, Yasemin zaten madalya alır. O günü bekliyoruz."

Eroğlu, federasyon olarak deprem bölgesindeki sporculara destek sunduklarını, kendilerine ulaşan bütün talepleri karşılamaya çalıştıklarını da sözlerine ekledi.

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