Açık 27.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Spor
AA 18.07.2023 11:14

Milli bisikletçi Ramazan Yılmaz'ın sıradaki hedefi dünya şampiyonluğu

Avrupa Şampiyonası'nda iki madalya kazanarak adından söz ettiren milli bisikletçi Ramazan Yılmaz, dünya şampiyonu olmayı ve büyük turlarda yarışmayı hedeflediğini belirtti.

Milli bisikletçi Ramazan Yılmaz'ın sıradaki hedefi dünya şampiyonluğu
[Fotograf: AA]

Portekiz'de düzenlenen 23 Yaş Altı ve Gençler Avrupa Pist Şampiyonası'nda birer gümüş ve bronz madalya alan Ramazan Yılmaz, organizasyonda 12 yıl sonra Türkiye'ye madalya kazandırdı.

2011 yılında şampiyon olan Ahmet Örken'den sonra Avrupa'da kürsüye çıkan ilk Türk sporcu olan Ramazan, açıklamalarda bulundu.

18 yaşındaki milli bisikletçi, Portekiz'e madalya hedefiyle gittiğini dile getirdi.

"Kürsü olacağına inanıyorduk. Uzun bir aradan sonra ülkemize başarıyı getirdik. Ülkemiz, Avrupa şampiyonalarında bisiklet sporunda şu ana kadar 3 madalya aldı. Madalyaların ikisini ben kazandırdım, mutluyum. Ülkeme madalyalar kazandırmanın haklı gururunu yaşıyorum."

Ramazan; Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu, antrenörleri ve destek olan herkese teşekkür etti.

Yeni hedeflerini paylaştı

Ramazan Yılmaz, bundan sonraki hedefleriyle ilgili konuştu.

"Ağustos ayında Dünya Şampiyonası'na gideceğim. Orada altın madalya hedefliyoruz. Şu an öncelikli hedefim pist bisikleti. Dünya şampiyonuna verilen mayoyu giymek istiyorum. Yurt dışında bir takıma gidip, büyük turlarda (Fransa, İtalya, İspanya) start alarak tarihe ismimi yazdırmayı hedefliyorum. Olimpiyat hedefim de var. 2028 Los Angeles Olimpiyatları'na katılmayı amaçlıyoruz. Olimpiyat madalyasını ülkemize Allah'ın izniyle kazandırmak istiyoruz."

Türkiye'deki bisiklet kulübü sayısının artması gerektiğine dikkati çeken Ramazan, Konya'da yapılan veledromun bu branşın gelişimine önemli katkı sağlayacağını vurguladı.

Kariyerini Konya Büyükşehir Belediyespor'da sürdüren Ramazan, bisiklet sporuyla nasıl tanıştığını ise "Okul çıkışında bisikletle eve dönerken, şu an aynı takımda yer aldığımız bisikletçi ağabeylerimizi görmüştüm. Onları geçeceğimi düşünerek spora başladım." sözleriyle anlattı.

Sporcunun kulüp antrenörü İsmail Uğurlu ise Ramazan'ın stres altında inisiyatif kullanabilme özelliğine sahip olduğunu belirtti.

"Emin Müftüoğlu başkanımızın desteğiyle Avrupa'da yarışmaya katıldı. Güvenen bir federasyon başkanı, uyumlu çalışan bir ekiple elde edilen başarıyı bütün ülke olarak kutluyoruz."

ETİKETLER
Milli Sporcular
Sıradaki Haber
Wimbledon finalinde sinirlerine hakim olamayan Novak Djokovic'e para cezası
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
11:58
Hicri yeni yıl yarın başlıyor
11:58
Türkiye ile Katar pek çok alanda güçlü ilişkilerini koruyor
11:48
Park halindeyken hareket eden otobüs, otomobile çarpıp markete girdi
12:01
Mamak'taki MKE kapsül fabrikasında patlama
11:52
Bağcılar'da uyuşturucu operasyonu: 1 kilo 456 gram uyuşturucu madde ele geçirildi
11:43
ASELSAN'ın lazer silahı GÖKBERK görücüye çıkıyor
Yanan Balıklı Rum Hastanesi eski günlerine dönmeye hazırlanıyor
Yanan Balıklı Rum Hastanesi eski günlerine dönmeye hazırlanıyor
FOTO FOKUS
Kağıthane'de ikinci kattan üzerine kedi düştü
Kağıthane'de ikinci kattan üzerine kedi düştü
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ