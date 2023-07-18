Milli bisikletçi Ramazan Yılmaz'ın sıradaki hedefi dünya şampiyonluğu

Portekiz'de düzenlenen 23 Yaş Altı ve Gençler Avrupa Pist Şampiyonası'nda birer gümüş ve bronz madalya alan Ramazan Yılmaz, organizasyonda 12 yıl sonra Türkiye'ye madalya kazandırdı.

2011 yılında şampiyon olan Ahmet Örken'den sonra Avrupa'da kürsüye çıkan ilk Türk sporcu olan Ramazan, açıklamalarda bulundu.

18 yaşındaki milli bisikletçi, Portekiz'e madalya hedefiyle gittiğini dile getirdi.

"Kürsü olacağına inanıyorduk. Uzun bir aradan sonra ülkemize başarıyı getirdik. Ülkemiz, Avrupa şampiyonalarında bisiklet sporunda şu ana kadar 3 madalya aldı. Madalyaların ikisini ben kazandırdım, mutluyum. Ülkeme madalyalar kazandırmanın haklı gururunu yaşıyorum."

Ramazan; Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu, antrenörleri ve destek olan herkese teşekkür etti.

Yeni hedeflerini paylaştı

Ramazan Yılmaz, bundan sonraki hedefleriyle ilgili konuştu.

"Ağustos ayında Dünya Şampiyonası'na gideceğim. Orada altın madalya hedefliyoruz. Şu an öncelikli hedefim pist bisikleti. Dünya şampiyonuna verilen mayoyu giymek istiyorum. Yurt dışında bir takıma gidip, büyük turlarda (Fransa, İtalya, İspanya) start alarak tarihe ismimi yazdırmayı hedefliyorum. Olimpiyat hedefim de var. 2028 Los Angeles Olimpiyatları'na katılmayı amaçlıyoruz. Olimpiyat madalyasını ülkemize Allah'ın izniyle kazandırmak istiyoruz."

Türkiye'deki bisiklet kulübü sayısının artması gerektiğine dikkati çeken Ramazan, Konya'da yapılan veledromun bu branşın gelişimine önemli katkı sağlayacağını vurguladı.

Kariyerini Konya Büyükşehir Belediyespor'da sürdüren Ramazan, bisiklet sporuyla nasıl tanıştığını ise "Okul çıkışında bisikletle eve dönerken, şu an aynı takımda yer aldığımız bisikletçi ağabeylerimizi görmüştüm. Onları geçeceğimi düşünerek spora başladım." sözleriyle anlattı.

Sporcunun kulüp antrenörü İsmail Uğurlu ise Ramazan'ın stres altında inisiyatif kullanabilme özelliğine sahip olduğunu belirtti.

"Emin Müftüoğlu başkanımızın desteğiyle Avrupa'da yarışmaya katıldı. Güvenen bir federasyon başkanı, uyumlu çalışan bir ekiple elde edilen başarıyı bütün ülke olarak kutluyoruz."