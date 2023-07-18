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Spor
AA 18.07.2023 10:40

Doğa harikası Dilkaya Deltası kano tutkunlarını ağırlıyor

Van'da birçok kuş türüne ev sahipliği yapan Dilkaya Deltası, kanoya ilgi duyanların da uğrak yeri haline geldi.

Doğa harikası Dilkaya Deltası kano tutkunlarını ağırlıyor
[Fotograf: AA]

Edremit ilçesinde doğal yapısını büyük ölçüde koruyabilen alanlardan olan Dilkaya Deltası, yeşil doğası ve kuş türleriyle dikkati çekiyor.

Son zamanlarda fotoğraf tutkunları ve sporseverlerin ilgi gösterdiği deltada, "Van Denizi ve Dağcılık Spor Kulübü"nce kano gezileri düzenleniyor.

Van Gölü ve Artos Dağı manzaralı deltada kamışların arasında kano yapan sporcular, bir yandan da farklı kuş türlerini gözlemliyor.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Sporculardan Kenan Çiftçi, Dilkaya Deltası'nın kano yapmak için en güzel lokasyonlardan biri olduğunu, son zamanlarda sık sık buraya geziler düzenlendiğini söyledi.

Çiftçi, bölgenin su sporları için müsait olduğunu anlattı.

"Burası çok güzel bir yer. Bir yandan sazlıklar, bir yandan Artos Dağı ve bir yandan da Van Gölü manzarası var. Burada birçok kuş türünü, su kaplumbağalarını ve balıkları görebiliyoruz. İnsanın ruhunu dinlendiren bir yer. Son zamanlarda insanlar kano sporuna ilgi duymaya başladı. İnşallah kano yapmak isteyenlerin sayısı artar."

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Selvi Kaçmaz da "İlk kez kano yaptım. Çok güzel bir etkinlik oldu. Burada gün batımı eşliğinde kano yapmak çok keyifliydi. Herkesi buraya, bu güzel manzarada kano yapmaya davet ediyorum." diye konuştu.

Su sporlarıyla ilgilenen Nurullah Gülaçar da "Son zamanlarda kano gezileri düzenliyoruz. Çok güzel geri dönüşler alıyoruz. Sporcular için çok güzel bir antrenman alanı. Görsel bir şölen sunuyor." ifadelerini kullandı.

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