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Spor
AA 18.07.2023 09:26

Tekerlekli Sandalye Basketbol Milli Takımı İspanya'da kamp yapacak

Tekerlekli Sandalye (TS) Basketbol A Milli Erkek Takımı, Hollanda'da düzenlenecek Avrupa Şampiyonası öncesi İspanya'da kampa girecek.

Tekerlekli Sandalye Basketbol Milli Takımı İspanya'da kamp yapacak

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, milli takım, 8-20 Ağustos tarihlerinde Rotterdam kentinde düzenlenecek Avrupa Şampiyonası'na katılacak.

Milliler, organizasyon öncesi 19-23 Temmuz tarihlerinde İspanya'nın başkenti Madrid'de kamp gerçekleştirilecek.

Kampta şu sporcular yer alacak:

Fikri Gündoğdu, Rıdvan Aksoy, İsmail Ar, Baran Oğuz, Arda Albayrak, Ferit Gümüş, Zafer Gültekin, Enes Bulut, Ahmet Efe Türk, Mücahit Günaydın, İbrahim Yavuz ve Mahmut Açıkgöz.


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A Milli Basketbol Takımı Basketbol İspanya Milli Sporcular
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