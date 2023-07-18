Tekerlekli Sandalye Basketbol Milli Takımı İspanya'da kamp yapacak

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, milli takım, 8-20 Ağustos tarihlerinde Rotterdam kentinde düzenlenecek Avrupa Şampiyonası'na katılacak.
Milliler, organizasyon öncesi 19-23 Temmuz tarihlerinde İspanya'nın başkenti Madrid'de kamp gerçekleştirilecek.
Kampta şu sporcular yer alacak:
Fikri Gündoğdu, Rıdvan Aksoy, İsmail Ar, Baran Oğuz, Arda Albayrak, Ferit Gümüş, Zafer Gültekin, Enes Bulut, Ahmet Efe Türk, Mücahit Günaydın, İbrahim Yavuz ve Mahmut Açıkgöz.
"TS Basketbol A Milli Erkek Takımımız Avrupa Şampiyonası öncesi İspanya yolcusu"https://t.co/z5UPDQredA pic.twitter.com/JX5t2wsqqv— Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu (@tbesforgtr) July 12, 2023