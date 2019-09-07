Spor
EURO 2020'de 6. hafta heyecanı07 Eylül 2019 Cumartesi 10:29 - Son Güncelleme 07 Eylül 2019 Cumartesi 10:42
2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri'nde 6. hafta maçları yarın başlayacak.
Avrupa futbolunun milli takımlar düzeyindeki en prestijli organizasyonu EURO 2020'de elemelerin 6. hafta maçları 8-10 Eylül tarihlerinde oynanacak.
H Grubu'nda bulunan Türkiye, 10 Eylül Salı günü Türkiye saati ile 21.45'te deplasmanda Moldova'ya konuk olacak.
Elemelerin 6. haftasında yarın oynanacak maçların programı Türkiye saati ile şöyle:
D Grubu
19.00 Gürcistan-Danimarka
19.00 İsviçre-Cebelitarık
F Grubu
19.00 Romanya-Malta
21.45 İspanya-Faroe Adaları
21.45 İsveç-Norveç
J Grubu
16.00 Ermenistan-Bosna Hersek
21.45 Yunanistan-Liechtenstein
21.45 Finlandiya-İtalya
Kaynak: AA