ABD'nin New York kentinde devam eden sezonun son grand slam turnuvasında, 2 numaralı seribaşı Nadal ile 24 numaralı seribaşı İtalyan Matteo Berrettini yarı finalde karşılaştı.

Kariyerinde ilk grand slam yarı finalini oynayan rakibini 7-6, 6-4 ve 6-1'lik setlerle 3-0 mağlup eden Nadal, grand slam turnuvalarında 27. kez finale çıktı.

Tek erkeklerdeki diğer yarı final mücadelesinde ise 5 numaralı seribaşı Daniil Medvedev, dünya klasmanının 78 numarası Bulgar Grigor Dimitirov'u 7-6, 6-4 ve 6-3'lük setlerle 3-0 yendi.

23 yaşındaki Medvedev, kariyerinde ilk kez grand slam finaline yükseldi.

Nadal ile Medvedev arasındaki final maçı yarın Türkiye saati ile 23.00'te başlayacak.

kaynak: AA