Haber Giriş: 5 Temmuz 2022 Salı 23:47Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Eskrimci Karamete'den bronz madalya
Cezayir’in Oran kentinde düzenlenen 19. Akdeniz Oyunları’nda kadınlar flörede mücadele eden milli eskrimci İrem Karamete, organizasyonu 3. sırada tamamlayarak bronz madalyanın sahibi oldu.
Akdeniz Oyunları’nda bugün gerçekleştirilen karşılaşmalarda, İrem Karamete, tablo 16’da Portekizli rakibi Carolina Oliveira’yı 15-11 yenerek çeyrek finale yükseldi.
Çeyrek finalde ise İtalyan sporcu Erica Cipressa’yı 15-11 yenerek yarı finale yükselen Karamete, İtalyan sporcu Olga Rachele Calissi karşısında 15-9 mağlup olarak final şansını kaçırdı ve bronz madalya elde etti.
Öte yandan kadınlar flörede mücadele eden Alisa İsbir organizasyona çeyrek finalde veda ederek 8., erkekler flörede ise Martino Minuto 11. sıranın sahibi oldu.
Etiketler: Milli Sporcular
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