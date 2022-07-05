Akdeniz Oyunları’nda bugün gerçekleştirilen karşılaşmalarda, İrem Karamete, tablo 16’da Portekizli rakibi Carolina Oliveira’yı 15-11 yenerek çeyrek finale yükseldi.

Çeyrek finalde ise İtalyan sporcu Erica Cipressa’yı 15-11 yenerek yarı finale yükselen Karamete, İtalyan sporcu Olga Rachele Calissi karşısında 15-9 mağlup olarak final şansını kaçırdı ve bronz madalya elde etti.

Öte yandan kadınlar flörede mücadele eden Alisa İsbir organizasyona çeyrek finalde veda ederek 8., erkekler flörede ise Martino Minuto 11. sıranın sahibi oldu.