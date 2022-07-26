Kulübün Twitter hesabından, "O forma kutsaldır nasip olmaz herkese" notuyla paylaşılan açıklamada, "Anadolu’da futbol devrimini başlatan kulübümüzün kutsal formasına dil uzatan Abdullah Avcı'yı camiamız ve şehrimiz adına kınıyoruz." ifadelerine yer verildi.

Futbola Eskişehirspor'da başlayan Dorukhan Toköz, 2015-2018 yıllarında Eskişehirspor'da forma giymişti. 2018-2021 yıllarında Beşiktaş'ta oynayan Toköz, daha sonra Trabzonspor'a transfer olmuştu.