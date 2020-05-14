Trabzonspor Kulübü, 4'ü futbolcu 11 personelinin koronavirüs testi pozitif çıkan TFF 1. Lig ekibi Büyükşehir Belediye Erzurumspor için geçmiş olsun mesajı yayımladı.

"Sevgili Erzurumspor camiası, bazı futbolcu ve çalışanlarınızın Kovid-19 testlerinin pozitif çıktığını büyük bir üzüntüyle öğrendik. Camianıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, kısa sürede sağlıklarına kavuşmalarını temenni ediyoruz."

Fenerbahçe

"Erzurumspor'un Kovid-19 testi pozitif çıkan futbolcu, teknik heyet ve çalışanlarına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, bir an önce sağlıklarına kavuşmalarını temenni ediyoruz."

Beşiktaş

"Covid-19 testi pozitif çıkan futbolcu, teknik heyet ve kulüp çalışanlarınıza geçmiş olsun diyor, en kısa sürede sağlıklarına kavuşmalarını temenni ediyoruz."

Türkiye Futbol Federasyonu

"Yapılan kontroller sonucunda futbolcu, teknik heyet ve personellerinde Covid-19 belirlenen Büyükşehir Belediye Erzurumspor Kulübüne ve camiasına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede sağlıklarına kavuşmalarını temenni ediyoruz."

Galatasaray

"Büyükşehir Belediye Erzurumspor Kulübünde koronavirüs testleri pozitif çıkan futbolcu ve kulüp personellerine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, sağlıklarına bir an önce kavuşmalarını temenni ediyoruz."

Fraport TAV Antalyaspor

"Erzurumspor'da Covid-19 testleri pozitif çıkan futbolcu, teknik heyet ve çalışanlara geçmiş olsun dileklerimizi iletir, en kısa sürede sağlıklarına kavuşmalarını dileriz."

Aytemiz Alanyaspor

"Koronavirüs testi pozitif çıkan futbolcu, teknik heyet ve çalışanlarınıza geçmiş olsun dileklerimizi iletir, en kısa sürede sağlıklarına kavuşmalarını dileriz."

MKE Ankaragücü

"Covid-19 testi pozitif çıkan futbolcularınıza, teknik heyet ve kulüp çalışanlarınıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede sağlıklarına kavuşmalarını temenni ediyoruz."

Demir Grup Sivasspor

"Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un Kovid-19 testi pozitif çıkan futbolcuları, teknik heyeti ve çalışanlarına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede sağlıklarına kavuşmalarını temenni ediyoruz. Geçmiş olsun Erzurumspor."

Gençlerbirliği

"Büyükşehir Belediye Erzurumspor camiasına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor; futbolcular, teknik ekip üyesi ve kulüp personelinin en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz."

Giresunspor

"Giresunspor camiasına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, testi pozitif çıkan personelin en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz."

Erkan Sözeri

"Öncelikle büyük üzüntüyle öğrenmiş olduğum sağlık haberinden dolayı Erzurumspor ailesi ve camiasına 'geçmiş olsun' dileklerimi iletiyorum. Çok güçlü bir şekilde inanıyorum ve temennim odur ki Erzurumspor bunun üstesinden en kısa zamanda gelecektir."