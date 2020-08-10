Haber Giriş: Kaynak: TRT SPOR
Erzurumspor Arturo Mina ile anlaştı
[Fotoğraf: AA]
Süper Lig'in yeni ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor, son olarak BtcTurk Yeni Malatyaspor forması giyen 29 yaşındaki Ekvadorlu stoper Arturo Mina ile her konuda anlaşmaya vardı.
Son günlerde adı Hatayspor ile anılan tecrübeli stoper, Süper Lig'in bir diğer yeni ekibi Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile anlaştı.
Ülkemizde 3 sezon boyunca BtcTurk Yeni Malatyaspor forması giyen Arturo Mina'nın yeni durağı Erzurumspor oldu.
Süper Lig'de sarı-siyahlı formayla 70 maça çıkan Ekvadorlu futbolcu, 4 gol atıp 3 asistlik katkı verdi. Arturo Mina, Ziraat Türkiye Kupası'nda da 11 maça çıkıp 2 gole imzasını atmıştı.
Etiketler: Büyükşehir Belediye Erzurumspor Arturo MinaSon Güncelleme: 10 Ağustos 2020 Pazartesi 17:14
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