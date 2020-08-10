Son günlerde adı Hatayspor ile anılan tecrübeli stoper, Süper Lig'in bir diğer yeni ekibi Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile anlaştı.

Ülkemizde 3 sezon boyunca BtcTurk Yeni Malatyaspor forması giyen Arturo Mina'nın yeni durağı Erzurumspor oldu.

Süper Lig'de sarı-siyahlı formayla 70 maça çıkan Ekvadorlu futbolcu, 4 gol atıp 3 asistlik katkı verdi. Arturo Mina, Ziraat Türkiye Kupası'nda da 11 maça çıkıp 2 gole imzasını atmıştı.