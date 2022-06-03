Türkiye Atletizm Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 2015'ten bu yana düzenlenen organizasyona Türkiye'nin yanı sıra Yunanistan, Lübnan, Katar ve Hindistan'tan yaklaşık 80 atlet katılacak.

Atatürk Üniversitesi Atletizm Sahası'nda gerçekleştirilecek Erzurum Balkan Bayrak ve Uluslararası Sprint Kupası'nda 100 metre, 200 metre, 400 metre, 100 ve 110 metre engelli, 400 metre engelli branşları ile bayrak yarışları yapılacak.

Bu yıl yedincisi yapılacak organizasyonda atletler, Dünya Atletizm Şampiyonası'na katılma barajını geçebilmek için de ter dökecek.