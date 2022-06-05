Atatürk Üniversitesi Atletizm Sahası'nda gerçekleştirilen yarışlara, Türkiye'nin yanı sıra Katar, Hindistan, Yunanistan ve Lübnan'dan sporcular katıldı.

Rüzgarın da aralıklarla etkili olduğu yarışlarda, sporcular dereceye girebilmek için kıyasıya mücadele etti.

Bazı sporcuların fenalık geçirdiği yarışlarda, dereceye girenlere madalyaları Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar ve protokol üyelerince verildi.

[Fotoğraf: DHA]

Çintimar, yarışmaya katılan tüm sporcu ve antrenörleri tebrik ederek, özellikle 400 metre koşulan yarışlarda elde edilen derecelerin kendilerini son derece mutlu ifade etti.

"100 metredeki yarışlarda çocuklarımız rüzgardan dolayı, yeterince performans sergileyemedi. Genel anlamda milli takımdaki herkesin forum grafiğinin üst seviyede olduğunu gördük. Bunların derecelere yansıması da iyi oldu. Seneye buradaki yarışları dünya şampiyonası için değil, 2024 Paris Olimpiyatları için yapacağız."

Bugün yapılan yarışlarda dereceye giren sporcu ve ülkeler şöyle:

4x100 metre erkekler: 1- Yunanistan, 2- İran, 3-Türkiye

4x400 metre erkekler: 1- Türkiye, 2- Hindistan, 3- Yunanistan

4x100 metre kadınlar: 1- Hindistan, 2- Yunanistan, 3- Türkiye

4x400 metre kadınlar: 1 - Yunanistan, 2- Türkiye, 3 - Hindistan

4x400 metre mix: 1- Hindistan, 2- Türkiye

100 metre kadınlar: 1 - Sekhar Dhanalakshmı, 2- Das Hima, 3- Madathıle Veettıl Jılna

200 metre kadınlar: 1- Sekhar Dhanalakshmı, 2- Das Hima, 3- Aziza Sbaity

400 metre kadınlar: 1- Dandi Jyothıka Sr, 2- Venkatesan Subha, 3- Summy