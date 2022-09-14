Haber Giriş: 14 Eylül 2022 Çarşamba 12:43Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ertelenen Arsenal-PSV maçı 20 Ekim'de oynanacak
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UEFA Avrupa Ligi'nde ertelenen Arsenal-PSV maçı, 20 Ekim Perşembe günü yapılacak.
A Grubu'nda 15 Eylül Perşembe günü oynanması planlanan ancak İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in vefatının ardından ilan edilen ulusal yas nedeniyle polis kaynaklarının kısıtlı olması ve planlama sorunlarından dolayı ertelenen Arsenal-PSV maçının yeni tarihi belli oldu.
İngiliz temsilcisi, Hollanda'nın PSV takımıyla 20 Ekim Perşembe günü karşılaşacak.
Premier Lig'de 19 Ekim'de oynanması planlanan Arsenal-Manchester City maçı ise başka bir tarihe ertelendi. Bu mücadelenin tarihi daha sonra duyurulacak.
Etiketler: UEFA Avrupa Ligi
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