Türkiye'nin ev sahipliğinde 30 Eylül-9 Ekim tarihlerinde düzenlenecek 2022 Dünya Kupası'nın hazırlıkları kapsamında Bolu'da kamp yapan milli takım, çalışmalarını yoğun tempoda sürdürüyor.

Milliler, bugün Bolu'daki çalışmalarını tamamlayarak kentten ayrılacak.

"Ampute futbolda dünya markasıyız"

Ampute Milli Futbol Takımı'nın kampını ziyaret eden Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Muaz Ergezen, 2023'ün başarılarla dolu bir yıl olacağını belirterek, bunun ayak seslerinin bu yıl elde edilen başarılarla duyulduğunu söyledi.

Ergezen, sporun birleştirici ruhunu yansıtmaya çalıştıklarını ifade etti.

"Arkadaşlarımızın evlerde kalmamaları için, hayatın içerisinde var olmaları için fırsat sunmaya çalışıyoruz. Bunun da karşılığını fazlasıyla alıyoruz. Bedensel engelli spor camiasında yapılan en ufak bir pozitif katkının misliyle karşılığının alındığını gördük."

Ergezen, branşların birçoğunda Avrupa, dünya ve Türkiye rekorları olduğunu dile getirerek, "Onları yeniden egale etmiş olduk. Arkadaşlarımızın her birinin, dünyayla yarışan sporcular haline gelmesini iftiharla izliyoruz." dedi.

[Fotoğraf: AA]

Ergezen, ampute futbolla ilgili değerlendirmede bulundu.

"Biz şunu iddia ediyoruz; ampute futbolda dünya markasıyız. Arkadaşlarımızın hırsını, azmini, gayretini, dünyadaki tüm teknik ve teknolojik verileri kullanarak son derece uyumlu bir çalışma yapıyoruz. Rakiplerimizi tahlil ediyoruz, oynadıkları maçları bir bir masaya yatırıyoruz. Sporcularını birebir takip ediyoruz. Tekniklerini incelemeye çalışıyoruz."

"Takım olarak kenetlenmiş durumdayız"

Ergezen, Bolu kampının 7. kamp olduğunu aktardı.

"Şubat ayından bu yana 7. kampımız. Çok ciddi bir efor sarf ediyoruz. Arkadaşlarımdaki inanç ve azmi görmek, bizi gerçekten heyecanlandırıyor. Nasip olursa da ülkemize dünya şampiyonluğunu armağan etmek istiyoruz."

Ergezen, müzede tek eksiklerinin Dünya Kupası olduğunu kaydetti.

"Biz bunun heyecanını yaşıyoruz ve hayalini kuruyoruz. Yaklaşık 9 aydır yaptığımız bütün toplantılarda en büyük hedefimiz bu. Bu millete yakışır mı, çok yakışır. Bu takım bunu hak ediyor mu, kesinlikle hak ediyor. Takım olarak kenetlenmiş durumdayız."

Ergezen, İstanbul'da bulunan büyük kulüplerin sahalarını kendilerine tahsis ettiğini, bunun ayrı bir motivasyon olduğunu anlatarak, herkesi Türk bayrağını alarak statlara gelip milli takıma destek vermeye davet etti.