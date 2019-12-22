Ülker Stadı'nda oynanan derbi maçta Yanal, geçen hafta Demir Grup Sivasspor'a 3-1 kaybettikleri maçın ilk 11'inde zorunlu değişiklikler yaptı.

Yanal, kırmızı kart cezalısı Garry Rodrigues ile sakatlıkları bulunan Emre Belözoğlu ve Sadık Çiftpınar'ı kadroya alamadı. Bu isimlerin yerine sarı-lacivertlilerde Jailson Marques Siqueira, Deniz Türüç ve Tolga Ciğerci forma giydi.

Sakatlıkları bulunan Victor Moses, Hasan Ali Kaldırım ve Miha Zajc da derbi kadrosunda yer almadı.

Kalede Altay Bayındır'la maça başlayan Yanal, savunma dörtlüsünü Mauricio Isla, Jailson, Serdar Aziz ve Nabil Dirar'dan kurdu. Savunmanın önünde Luiz Gustavo ve Ozan Tufan'a şans veren Yanal, kanatlarda Deniz Türüç ile Tolga Ciğerci'yi görevlendirdi. Fenerbahçe'de santrfor arkasında Max Kruse, ileri uçta ise Vedat Muric forma giydi.

Emre Belözoğlu şoku

Fenerbahçe'de kaptan Emre Belözoğlu, sakatlığı nedeniyle maça kısa bir süre kala kadrodan çıkarıldı.

Sağ kasığında ağrı hisseden Emre'nin tedbir amaçlı derbi maçta kadroya alınmadığı öğrenildi.

Jailson stoperde

Fenerbahçe'de stoperde Serdar Aziz'in yanında asıl mevkisi orta saha olan Jailson forma giydi.

Teknik direktör Ersun Yanal, Sadık Çiftpınar'ın sakatlığından sonra bu bölgede forma giyebilecek isimler arasında Fransız stoper Adil Rami ile Danimarkalı stoper Zanka'yı yedek bıraktı.

Jailson, Süper Lig'de 8 maç sonra ilk 11'de sahaya çıktı. Serdar Aziz ve Jailson ise ilk kez birlikte stoperde maça başladı.

Kanatlarda tercih Deniz Türüç ve Tolga Ciğerci

Fenerbahçe'de kanatlarda Deniz Türüç ve Tolga Ciğerci forma giydi.

Garry Rodrigues ve Victor Moses'in yokluğunda Yanal, sağ kanatta Deniz'i, sol kanatta ise Tolga'yı görevlendirdi.

Derbide kaptan Ozan Tufan

Fenerbahçe'de derbi maçta kaptan olarak sahaya Ozan Tufan çıktı.

Takımın kaptanları Emre Belözoğlu ve Hasan Ali Kaldırım'ın yokluğunda Ozan Tufan, derbide kaptanlık pazubendini koluna taktı.

Şenol Güneş tribünde

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, derbi için Kadıköy'e geldi.

Şenol Güneş, karşılaşmaya kısa bir süre kala Ülker Stadı'na geldi ve maçı tribünden takip etti.

Van Persie derbiyi izledi

Fenerbahçe'nin eski Hollandalı yıldızı Robin van Persie, derbiyi tribünden izledi.

Bir dönem Fenerbahçe forması giyen eski Hollandalı futbolcu sarı-lacivertli takıma tribünden destek oldu.

Derbiye ilgi büyük

Fenerbahçeli taraftarlar derbiye büyük ilgi gösterdi.

Ülker Stadı tamamen dolarken, sarı-lacivertli taraftarlar sezonun Kadıköy'deki ilk derbisinde takımlarına destek oldu.

Sarı-lacivertli taraftarlar, seremoni sırasında ise maraton üst tribününde üzerinde "Sarı Kanaryalar" yazan dev Fenerbahçe bayrağı açtı.

Kaynak: AA