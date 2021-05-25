Beşiktaş'ta, sezon başında en çok tartışılan isimlerden biri Ersin Destanoğlu'ydu.

Genç kaleci ortaya koyduğu performansla hem şampiyonlukta büyük rol oynadı, hem de Avrupa kulüplerinin radarına girmeyi başardı. 35 Süper Lig maçında forma giyen Ersin, 13 kez kalesini gole kapattı.

Beşiktaş yönetimi, 2023’e kadar sözleşmesi bulunan Ersin’i satmak istemiyor. Ancak gelecek teklifin rakamı da oldukça önemli.

Siyah beyazlı yönetim, genç kaleciyi elden çıkarmak için alt limit olarak 10 milyon euro belirledi.

20 yaşındaki kaleci için en istekli kulüp ise Nice. Fransız ekibinin Futbol Direktörü Julien Fournier, bu sezon Ersin’i seyretmek için birçok kez İstanbul’a geldi.

Genç kaleci için olumlu bir rapor hazırlayan Fournier’in, önümüzdeki günlerde resmi teklif yapmaya hazırlandığı gelen haberler arasında.

