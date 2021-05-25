NBA'den yapılan açıklamaya göre, bu sezon süre aldığı 68 maçta 18,4 sayı, 4 ribaunt ve 2,5 asist ortalamalarıyla oynayan 28 yaşındaki ABD'li oyun kurucu, yılın en iyi altıncı oyuncusu ödülünü kazandı.

Farklı ülkelerden 100 spor yazarı ve yayıncının katıldığı oylamada, Clarkson'ın takım arkadaşı Joe Ingles ikinci, New York Knicks'te oynayan Derrick Rose ise üçüncü sırayı aldı.

Bucks, Heat'e karşı seride 2-0 öne geçti

NBA play-off'larında Miami Heat'i 132-98 yenen Milwaukee Bucks, Doğu Konferansı ilk tur serisinde durumu 2-0 yaptı.

NBA play-off'larına 2 maçla devam edildi. Bucks, 22 üç sayılık basketle kulüp play-off rekorunu kırdığı serinin ikinci karşılaşmasında da Heat'i yendi. Geçen yılın finalisti Heat, 34 sayı farkla kaybettiği maçta tarihinin 2. en ağır play-off mağlubiyetini yaşadı.

Ev sahibi Bucks'ın yıldız oyuncusu Giannis Antetokounmpo, 31 sayı, 13 ribaunt, 6 asist, 3 top çalmayla sahanın en etkili ismi oldu. 22 sayı, 5 ribaunt üreten Bryn Forbes ve 11 sayı, 15 asist, 7 ribauntla "double double yapan Jrue Holiday, galibiyette önemli rol oynadı.

Heat cephesinde Dewayne Dedmon 19, Goran Dragic 18 ve Bam Adebayo 16 sayı kaydetti.

Nuggets, Lillard'ın 42 sayısına rağmen seriyi eşitledi

Batı Konferansı'ndaki ilk tur mücadelesinde Denver Nuggets, ağırladığı Portland Trail Blazers'ı 128-109 yenerek seride durumu 1-1'e getirdi.

6 oyuncunun çift haneli skor ürettiği Nuggets'ta Nikola Jokic, 38 sayı, 8 ribaunt, 5 asistle öne çıktı.

Trail Blazers'ta ise Damian Lillard'ın 42 sayı, 10 asistlik performansı mağlubiyeti önleyemedi.