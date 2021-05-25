Fenerbahçe'de teknik direktör konusunu belirsizliğini koruyor. Ancak takımdan ayrılacak bazı futbolcular netleşmeye başladı.

Sarı lacivertlilerde özellikle hücum hattında önemli bir değişimin yaşanması bekleniyor. Beklentilerin çok uzağında kalan Samatta için kulüp aranıyor.

Cisse'nin profesyonel futbolu bırakması, Thiam'ın ise büyük ihtimalle eski takımı Kasımpaşa'ya dönmesi bekleniyor.

Kiralandığı Belçika ekibi Beveren'de 31 maçta 17 gol ve 4 gol pası ile başarılı bir sezon geçiren Frey'den ise bonservis geliri elde edilmesi hedefleniyor.

Bu sezon ligde 12 gol ve 5 gol pası üreten Enner Valencia ise takımda kalacak.

Bu sezon sarı lacivertli formayı giyen ya da kiralık olarak gönderilen birçok futbolcunun durumuna ise teknik ekibin netleşmesinden sonra karar verilecek.

Bunlar arasında Gustavo, Gökhan, Ferdi, Novak, Tisserand, Lemos, Perotti, Ademi, Zajc, Zanka, İsmail, Oğuz Kağan, Berke Özer, Harun gibi oyuncular bulunuyor.

