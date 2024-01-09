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Spor
AA 09.01.2024 11:45

Erkekler Salon Hokeyi Süper Ligi'nde Gaziantep Polisgücü şampiyon oldu

Erkekler Salon Hokeyi Süper Ligi'nde Gaziantep Polisgücü Spor Kulübü şampiyonluğa ulaştı.

Erkekler Salon Hokeyi Süper Ligi'nde Gaziantep Polisgücü şampiyon oldu

Türkiye Hokey Federasyonu tarafından Amasya'da gerçekleştirilen play-off müsabakalarında Selçuklu Belediyespor ve Nizip Zeugma Spor Kulübü'nü yenen Gaziantep Polisgücü, lig şampiyonu oldu.

Gaziantep Polisgücü Spor Kulübü Başkanı Mehmet Kaplan, şampiyonluğa ulaştıkları için gururlu olduklarını belirtti.

"Erkek takımımız şampiyon olarak döndü. Şampiyonluk kupamızı Gaziantep'e bir kez daha kazandırdık. Sporcularımızı, teknik heyetimizi ve emeği geçen herkesi kutluyor, bizlere destek veren başta yönetim kurulu üyelerimiz olmak üzere herkese teşekkür ediyorum."


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