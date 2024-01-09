Puslu 9.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Spor
AA 09.01.2024 11:40

Trabzonspor'da Abdullah Avcı'dan genç futbolcuya moral ziyareti

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, İstanbul'da ameliyat edilecek 15 Yaş Altı Takımı kaptanı Alperen Çakıroğlu'nu ziyaret etti.

Trabzonspor'da Abdullah Avcı'dan genç futbolcuya moral ziyareti

Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamaya göre Avcı, Maslak Acıbadem Hastanesi'nde tedavi gören ve menisküs ameliyatı olacak Alperen Çakıroğlu'na moral ve motivasyon ziyaretinde bulundu.

Çakıroğlu'nun tedavi ve iyileşme süreciyle ilgili bilgi alan Avcı, genç oyuncuyla futbol üzerine sohbet gerçekleştirdi.

Avcı, Alperen Çakıroğlu'na "geçmiş olsun" dileklerini ileterek, en kısa sürede sahalara geri dönmesi temennisinde bulundu.


ETİKETLER
Trabzonspor Abdullah Avcı
Sıradaki Haber
Bisiklette "Tour Of Antalya" heyecanı yaşanacak
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
12:46
İstanbul ve Yalova'da uyuşturucu operasyonunda 8 tutuklama
12:40
Yapay güneş çalışmaları yeniden gündemde
12:34
Togg'a binenler "bilgi otobanı"nda da hızlı yol aldı
12:33
İsrail'in 3 ayda Gazze'de katlettiği gazeteci sayısı dünyada iki yılda öldürülenden fazla
12:21
Bakan Yerlikaya: Teröristleri kaynağında etkisiz hale getiriyoruz
12:00
Antalya'da 2023'te turist rekoru kırıldı
Ukrayna'da cephe hattına yakın yaşayan siviller batı bölgelerine tahliye ediliyor
Ukrayna'da cephe hattına yakın yaşayan siviller batı bölgelerine tahliye ediliyor
FOTO FOKUS
Milli savaş uçağı KAAN son düzlükte
Milli savaş uçağı KAAN son düzlükte
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ