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Spor
AA 09.01.2024 11:30

Kadın futbol hakemlerinin hedefi Süper Lig'de görev almak

Karaman'da amatör ligde futbol hakemliği yapan 3 genç kadın, yeşil sahalarda kariyer yapmak istiyor.

Kadın futbol hakemlerinin hedefi Süper Lig'de görev almak
[Fotograf: AA]

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi mezunu 23 yaşındaki Selin Say ve 23 yaşındaki Hilal Sarıçiçek ile aynı bölümde okuyan 20 yaşındaki Damla Kaçar, yeşil sahalarda hakem olarak ter döküyor.

Birlikte çıktıkları maçlarda güzel bir uyum yakalayan üçlü, meslekte yükselip, Süper Lig'de maç yönetme hayali kuruyor.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Selin Say: Onlar için gurur kaynağıyım

Orta ve yan hakem olarak birçok maça çıkan Selin Say, 2 yıldır hakemlik yaptığını söyledi. Say, hakemlikten önce 5 yıl futbol oynadığını aktardı.

"Futbolun içinden geldim. Bir sakatlık sonrası bırakmak zorunda kaldım. Daha sonra hobi olarak hakemlik yapmaya karar verdim. İster istemez üzerimizde bir baskı var. 'Kadınlar bilmez, etmez...' böyle bir algı var. bunları yıkmak için çalışıyoruz. En büyük destekçim annem, babam ve ablam olmuştur. Her kararımda beni desteklerler. Onlar için gurur kaynağıyım."

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Say, hakemlik kariyerinde yükselmek istediğini belirtti.

"Süper Lig'de orta hakem olarak maç yönetmek istiyorum. FIFA kokartı da olabilir. Gelecek vadettiğimi söylüyorlar. İnşallah kendimi yüksek yerlerde görürüm."

Hakemlik alanında yükselmek isteyen kadınlara korkmamaları gerektiğini aktaran genç hakem, kadınlara bu alanda daha fazla destek verilmesi gerektiğini vurguladı.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Hilal Sarıçiçek: Her şeye rağmen ilerlemeyi düşünüyorum

Üç yıldır hakemlikle uğraştığını aktaran Hilal Sarıçiçek, ayrıca antrenörlük de yaptığını kaydetti.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Sarıçiçek, ailesi ve eşinin kendisine büyük destek verdiğini vurguladı.

"Hakemliği seviyorum. Her şeye rağmen ilerlemeyi düşünüyorum. Kadın olarak sahaya girdiğimizde; oyuncular olsun, seyirciler olsun, 'Biz buna baskı kurarız' tarzında üstümüze oynuyorlar ama bunları kulak ardı ediyoruz. Kararlarımızla, duruşumuzla bunlara izin vermiyoruz. İnşallah daha da yükselmeyi hedefliyorum. Bunun için de çalışmalarım var. Her zaman Galatasaray'ın maçını yönetmek istemişimdir. Böyle bir hayalim var."

Sarıçiçek, hakemliğin sadece erkeklerin değil kadınların da boy gösterebileceği bir alan olduğunu, kendine inanan ve güvenen her kadının hakemlik yapabileceğini dile getirdi.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Orta okul ve lisede futbol oynadığını, hakemliğe bir arkadaşının tavsiyesi üzerine üniversitede başladığını aktaran Damla Kaçar ise futbolu çok sevdiğini, ilerleyen süreçte üst liglerde maç yönetmek istediğini belirtti.

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