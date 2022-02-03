Haber Giriş: 3 Şubat 2022 Perşembe 13:47Son Güncelleme: Kaynak: AA
Erick Pulgar Galatasaray için İstanbul'da
Galatasaray'ın İtalya ekibi Fiorentina'dan sezon sonuna kadar kiraladığı Şilili futbolcu Erick Pulgar, İstanbul'a geldi.
Şilili futbolcuyu, geldiği İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda sarı-kırmızılı kulübün görevlileri karşıladı.
Orta sahada görev yapan 28 yaşındaki futbolcu, sağlık kontrolünden geçtikten sonra sarı-kırmızılı takımın Antalya'daki kampına katılacak.
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