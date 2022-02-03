Haber Giriş: 3 Şubat 2022 Perşembe 13:32Son Güncelleme: Kaynak: AA
Türkiye Rafting Federasyonu Başkanı Fikret Yardımcı güven tazeledi
[Fotoğraf: AA]
Türkiye Rafting Federasyonu Başkanlığına, geçerli 66 oyun 50'sini alan mevcut başkan Fikret Yardımcı seçildi.
Gençlik ve Spor Bakanlığı Eğitim Tesisleri'nde yapılan genel kurulda başkanlık için Fikret Yardımcı ve Ayhan Kasap yarıştı.
Genel kurulda oy kullanan 66 delegeden 50'sinin oyunu alan Fikret Yardımcı, yeniden başkanlığa seçildi. Ayhan Kasap, 16 oy aldı.
Yardımcı, yaptığı konuşmada, yeniden başkanlığa seçildiği için mutlu olduğunu belirterek, kendisine destek veren delegelere teşekkür etti.
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