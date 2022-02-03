Çin’i Kış Olimpiyat oyunları heyecanı sardı. Oyunların başlamasına bir gün kala meşale koşuları yapılıyor.

Çin’in ve Pekin’in tarihi ve kültürel simgelerinden olan Çin Seddi olimpiyat meşalesi koşularına ev sahipliği yaptı. Yarın başlayacak olan olimpiyatlar öncesi olimpiyat meşalesi dünyanın en büyük savunma duvarı olarak da bilinen Çin Seddi’nden geçti.

2022 Pekin Kış Olimpiyatları’nın açılış töreni yarın yapılacak. Olimpiyat oyunlarına ev sahipliği yapan Pekin’de olimpiyat meşalesi koşuları yapılıyor. Meşale bugün ülkenin simgesi olan Çin Seddi’nde. Olimpiyat meşalesinin Çin Seddi’ndeki sürecinin detayları @trthaber’de. pic.twitter.com/joSlBKQc1j — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) February 3, 2022

Çin Seddi ülkenin bir ucundan diğerine uzanıyor. Bazı kısımları yıkılan duvarın birçok bölümü ise hala ayakta. Çin Seddi'nde kuleler ve geçiş noktaları da bulunuyor.

Jackie Chan de meşaleyi taşıdı

Meşaleyi taşıyan isimler arasında ünlü film yıldızı Jackie Chan de vardı.

Meşaleyi 50 metre taşıyan ünlü yıldız hayranlarıyla fotoğraf çektirdi.

Olimpiyata salgın gölgesi

Olimpiyat oyunları ve etkinlikler salgın önlemlerinin gölgesinde gerçekleşiyor. Etkinliklere sadece özel davetliler katılıyor. Aşı ve koronavirüs testi zorunluluğu da bulunuyor.

Cuma günü başlayacak olimpiyat oyunlarında Türkiye 7 sporcuyla yer alacak.