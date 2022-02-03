Eyaletin sağlık bakanlığı kurbanların sayısını doğruladı ve hastanedekilerden 18'inin mekanik solunuma ihtiyacı olduğunu söyledi.

Arjantin başkentindeki yetkililer, uyuşturucuların Buenos Aires'in kuzeyindeki San Martin banliyösünde yoksul bir mahalle olan "Puerta 8" de satıldığını, ancak uzmanların hala maddeyi analiz ettiğini söyledi.

Sağlık çalışanları, kokainin başka bir kimyasal madde içerdiğinden şüphelenildiğini açıkladı.

Polis, ölümlerle ilgili olarak bir düzine kişinin tutuklandığını söyledi.

Yetkililer, uyuşturucuların çeteler arasında devam eden bir kan davasının bir parçası olarak kasıtlı olarak farklı maddelerle artırıldığını öne sürdü.

Arjantin, Amerika kıtasında ABD ve Uruguay'dan sonra kişi başına en yüksek üçüncü kokain tüketim oranına sahip.