Açık 15.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Spor
AA 15.09.2025 06:42

Ergin Ataman, EuroBasket 2025'in 'En Değerli Başantrenörü' seçildi

2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda (EuroBasket 2025) ikinci olarak gümüş madalya kazanan A Milli Takım'da Ergin Ataman, turnuvanın "En Değerli Başantrenörü" ünvanına layık görüldü.

Ergin Ataman, EuroBasket 2025'in 'En Değerli Başantrenörü' seçildi
[Fotograf: AA]

Şampiyonaya akredite olan basın mensuplarının oylamasında Ataman, EuroBasket 2025'in en değerli başantrenörü seçildi.

Turnuvada "En İyi Savunma Oyuncusu" ödülü, şampiyon Almanya'dan Isaac Bonga'ya verildi. "Yükselen Yıldız" ödülünün sahibi ise Finlandiya'dan Miikka Muurinen oldu.

A Milli Takım'da kaptan Cedi Osman, 2025 Avrupa Şampiyonası'nda "En İyi İkinci 5"e adını yazdırdı. Takımda, 30 yaşındaki milli oyuncunun yanı sıra Jordan Loyd (Polonya), Deni Avdija (İsrail), Lauri Markkanen (Finlandiya) ve Nikola Jokic (Sırbistan) yer aldı.

ETİKETLER
A Milli Basketbol Takımı FIBA Erkekler Avrupa Kupası
Sıradaki Haber
Tedescolu Fenerbahçe, Trabzonspor'u tek golle geçti
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
06:49
Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar'a gidecek
06:33
ABD Başkanı Trump, Venezuela'ya bir kez daha "gözdağı" verdi
06:40
Togg T10F satışa sunuluyor
06:00
Bugün hava nasıl olacak?
04:24
İş ve yatırım ortamı "şeffaflık" ve "kolaylaştırıcılık" ile güven tazeleyecek
03:37
Dijitaldeki kayıt dışılık geliştirilecek uygulamalarla tespit edilecek
Türkiye-Almanya maçı dev ekranlardan izlendi
Türkiye-Almanya maçı dev ekranlardan izlendi
FOTO FOKUS
MSB'den A Milli Erkek Basketbol Takımı'na özel video
MSB'den A Milli Erkek Basketbol Takımı'na özel video
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ