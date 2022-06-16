Türk Telekom'la 2 yıllık sözleşme imzalayan Erdem Can hedeflerini anlattı.

Fenerbahçe'de başantrenör Zeljko Obradovic'in uzun yıllar yardımcılığını yapan Erdem Can, geçen sezon NBA'da görev yapan ilk Türk yardımcı antrenör olan Can, Türkiye'ye dönüşüyle ilgili konuştu.

"Burada bütün birikimlerimle, kendimi ispatlamak istedim. Bunu yaparken de doğru adresi seçmeniz lazım. Size doğru çalışma imkanı verecek, o vizyona sahip hırslı, aç bir organizasyonun içinde olmak istedim. Hiç tereddüt etmeden Türk Telekom’la yola çıkma kararı verdim."

Erdem Can, tercihinin çok doğru olduğunu savundu.

"İnsanlar, 'Bu kadar yıl Fenerbahçe, Avrupa Ligi ve NBA deneyimimden sonra bu tercih nasıl yapılır' gibi yaklaşımda bulunabilir ama ben bugüne kadar neye nasıl yaklaşacağım konusunda ne yapacağımı bildim. Bu yeni bir adım. İnşallah biz hem kendimizi hem de kulübümüzü daha iyi yerlere getireceğiz."

[Fotoğraf: AA]

"Obradovic'ten destek aldım"

Erdem Can, Fenerbahçe'de uzun yıllar yardımcılığını yaptığı Sırp başantrenör Zeljko Obradovic'le de Türk Telekom'a gelmeden önce bir görüşme yaptığını belirtti.

Erdem Can, efsane başantrenörle imza töreninden 2 gün önce bir görüşme yaptıklarını aktardı.

"Obradovic'in fikirlerine değer veren biriyim. Obradovic için de değerli olduğumu düşünüyorum ve bunun için aldığım kararı kendisiyle paylaştım. Kendisi de beni çok destekledi ve 'Çok doğru bir şey yapıyorsun' dedi. Kendimi zaten uzun zamandır hazır hissediyordum ama doğru yapının olması çok önemliydi. Türk Telekom’da da bunu çok rahat görebiliyorum."

"Başarıya aç insanlarla yola çıkmak gerekiyor"

Erdem Can, transfer stratejileriyle ilgili Türk oyuncuların önemine dikkat çekti.

"Doğru hamleler yapıp, başarıya aç insanlarla yola çıkmak gerekiyor. Ligimizdeki en önemlisi Türk oyuncuların kalitesi ve takımın iskeletini oluşturması. Bununla ilgili çalışacağız. Türk oyuncu transferi için bu yıl çok faza hareket var. Bununla ilgili biz de harekete geçeceğiz. Sonra yabancı oyuncularla ilgili ince eleyip sık dokuyup transferler yapacağız."

Can, NBA'daki deneyimini ve hedeflerini de anlattı.

"Orası bambaşka bir basketbol felsefesi. Hem taktik hem psikolojik anlamda farklı bakış açıları kazanıyorsunuz. Oyunculara bakış açısından da farklı bir dünya. Oradaki oyunculara yaklaşım oyuncu merkezli, Avrupa’da daha farklı. Bende bu iki kültürü kendi filtremden geçirdim. Dörtlü Finaller oynamış ve kupa kazanmış bir ekibin parçasıydım. Benim hayallerim büyük. Sözlerle ifade etmek doğru değil eylemlerle harekete geçirmemiz lazım. Gün gün, antrenman antrenman gitmemiz lazım. Bunun da sonuçlarını orta ve uzun vadede gerçekleştireceğiz."