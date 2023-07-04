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Spor
AA 04.07.2023 11:25

Er meydanlarının 59 yıllık gür sesi: Şükrü Kayabaş

"Çayırın efsanesi" lakabıyla anılan, tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin başcazgırı Şükrü Kayabaş, er meydanlarında manileriyle 59 yıldır pehlivanları ve seyirciyi coşturuyor.

Er meydanlarının 59 yıllık gür sesi: Şükrü Kayabaş
[Fotograf: AA]

Seyirciye pehlivanları takdim eden Kayabaş, 2024'te Edirne Sarayiçi Er Meydanı'nda yapılacak 663. Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde jübile yapacak.

Ustası "Şirin Baba" lakaplı Mustafa Şirin'den devraldığı başcazgırlık görevine 1982'den beri devam eden Kayabaş, görevini çıraklarına devredecek.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Kayabaş, yağlı güreşe ve Kırkpınar'a uzun yıllar hizmet etmenin mutluluğunu yaşadığını söyledi. Kayabaş, cazgırlığın yağlı güreşin en önemli öğelerinden olduğunu belirtti.

"Bu sene 59'uncu yılım, gelecek yıl 60'ncı yılımda veda edeceğim. Bu işleri artık gençlere bırakıyorum. Tarihi Kırkpınar'da 4 kere altın kemer alan pehlivanları salavatlamanın ve seyircilere takdim etmenin mutluluğunu yaşadım. Allah bana ömür verirse gelecek yıl Kırkpınar'a veda edeceğim."

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Kayabaş, 1957-1962 yılları arasında güreş sporuyla ilgilendiğini, yaşadığı sakatlığın ardından güreşi bıraktığını ifade etti.

Kayabaş, yağlı güreşe olan ilgisini sürdürdüğünü ve 1964 yılında cazgırlık yapmaya başladığını anlattı.

"Babaeski'de bir güreş yapılırken ustam Mustafa Şirin'in yanına giderek 'bir boyu ben takdim edeyim' dedim. Sonra beni çok beğendi ve yanına aldı. Ustama vefa borcum var. Usta-çırak ilişkisiyle başladık. Günümüzde artık federasyon tarafından cazgır kursları açılıyor. Daha modern bir hale geldi. Üniversite mezunu cazgır kardeşlerimiz var. Ben de bu kursta hocalık yapıyorum. Diksiyonu düzgün, iyi cazgırlar yetişiyor. Kırkpınar'da benim yardımcım 'Pele Mehmet' lakabıyla tanınan Mehmet Tura'ydı. Kovid-19 nedeniyle maalesef vefat etti. Şu anda yardımcılığımı Antalya'dan Emin Ger yapıyor. Kırkpınar'a seçilerek geliniyor. Yağlı güreşlerin olimpiyatı Kırkpınar'da çıraklarımız da bizi mahcup etmiyor."

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Edirne Kırkpınar Yağlı Güreşleri
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