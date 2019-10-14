Spor
Enver Cenk Şahin kadro dışı bırakıldı14 Ekim 2019 Pazartesi 18:13 - Son Güncelleme 14 Ekim 2019 Pazartesi 18:19
St. Pauli, Barış Pınarı Harekatı'na destek paylaşımında bulunan Enver Cenk Şahin'in kadro dışı bırakıldığını ve antrenmanlara katılamayacağını duyurdu.
Bundesliga 2 takımlarından St. Pauli'de forma giyen Enver Cenk Şahin, sosyal medya hesabından Barış Pınarı Harekatı için destek mesajı paylaşmıştı. Bu paylaşım hem kulübünü hem de Alman taraftarları rahatsız etmişti.
25 yaşındaki futbolcu geçtiğimiz günlerde Türkiye'ye dönmüştü.
Enver Cenk Şahin'in yaptığı paylaşım:
Kaynak: TRT Spor
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