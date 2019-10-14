Bundesliga 2 takımlarından St. Pauli'de forma giyen Enver Cenk Şahin, sosyal medya hesabından Barış Pınarı Harekatı için destek mesajı paylaşmıştı. Bu paylaşım hem kulübünü hem de Alman taraftarları rahatsız etmişti.

25 yaşındaki futbolcu geçtiğimiz günlerde Türkiye'ye dönmüştü.

Enver Cenk Şahin'in yaptığı paylaşım:

Kaynak: TRT Spor