Gençlerbirliği'nden yapılan açıklamaya göre, kırmızı-siyahlı kulübün başkanı Murat Cavcav ve MKE Ankaragücü Başkanı Mehmet Yiğiner, Ankara Gençlik ve Spor İl Müdürü Ferhat Türkoğlu ile bir araya geldi.

Görüşmede Cavcav ile Yiğiner, Eryaman Stadı'nı 3 yıllığına başkentin sarı-lacivertli ve kırmızı-siyahlı ekiplerine tahsis eden protokole imza attı.

Ankara Gençlik ve Spor İl Müdürü Ferhat Türkoğlu, protokolün her iki kulüp için de hayırlı olmasını temenni ederek, başkent ekiplerine başarı dileklerinde bulundu.

Kaynak: AA