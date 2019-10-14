TFF'den yapılan açıklamaya göre 2019-2020 Sezonu Hakem Gelişim Programları kapsamındaki seminerin üçüncüsü, Bostancı Dedeman Otel'de düzenlendi.

Seminere MHK Başkanı Zekeriya Alp, MHK üyeleri ve MHK Eğitim Danışmanı Jaap Uilenberg katıldı.

Seminerde hakemler 6 gruba ayrıldı, UEFA'nın son dönemde üzerinde durduğu, hakemlerin daha aktif katılımının sağlandığı yeni eğitim modeli işlendi.

Konular ve alınan kararlar

Seminerde üzerinde durulan konular ve alınan kararlar şöyle aktarıldı:

"Sarı kart ve kırmızı kart kararları için hız, şiddet ve gaddarlık kriterleri üzerinde duruldu. Ceza sahası içindeki pozisyonlar için ise hem yer alma hem de daha iyi bir iş birliği ile en doğru karara ulaşma çalışmaları yapıldı.

Video Yardımcı Hakem (VAR) sisteminin doğru ve yanlış uygulamaları üzerinde çalışmalar yapıldı. VAR müdahale çizgisinin aynı şekilde devam etmesi gerektiği yönünde uyarılarda bulunuldu. (UEFA'daki uygulamalarda ve VAR protokolünde de yüksek VAR müdahale çizgisi benimsenmektedir.)

Kaynak: AA