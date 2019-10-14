Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, Lüksemburg'da 24-30 Ekim'de oynanacak 17 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Eleme Turu müsabakaları için aday kadroya davet edilen oyuncular, 16 Ekim Çarşamba günü TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde toplanacak.

Ay-yıldızlılar, 24 Ekim'de Kuzey İrlanda, 27 Ekim'de Lüksemburg ve 30 Ekim'de İtalya ile karşı karşıya gelecek.

Mehmet Yıldırım'ın teknik direktörlüğünü yaptığı 17 Yaş Altı Milli Takımı'nın aday kadrosunda şu oyuncular yer alıyor:

Kaleciler: Ahmet Çağrı Güney (Bursaspor), Osman Ertuğrul Çetin (Fenerbahçe), Atalay Gökçe (Gençlerbirliği)

Defans: Ahmet Gülay (Beşiktaş), Kadir Arslan, Ömer Turan Görgüç (Bursaspor), Emin Bayram, Yusuf Erdem Gümüş (Galatasaray), Abdullah Şahindere (Gençlerbirliği), Furkan Yaşa (Kasımpaşa), Ahmetcan Kaplan (Trabzonspor)

Orta Saha: Yiğit Emre Çeltik, Polat Abay, Abdullah Soğucak (Altınordu), Tuğbey Akgün (Bursaspor), Bartuğ Elmaz, Selman Faruk Dibek, İsmail Zehir (Galatasaray), Emre Demir (İstikbal Mobilya Kayserispor)

Forvet: Ömer Faruk Beyaz (Fenerbahçe), Ali Sühan Demirel (Bochum).

Kaynak: AA