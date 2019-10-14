Spor
Fenerbahçe HDI Sigorta'da hedef şampiyonluk14 Ekim 2019 Pazartesi 15:47 - Son Güncelleme 14 Ekim 2019 Pazartesi 16:01
Geçtiğimiz sezonu iki kupa ile tamamlayan Fenerbahçe HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı bu yıl da iddialı. TRT SPOR'a konuşan Ulaş Kıyak, Emre Batur ve İzzet Ünver yer aldıkları 4 kulvarda da şampiyonluk hedeflediklerini söyledi.
Kupa Voley ve Efeler Ligi'ni müzesine götürerek sezonu 2 kupa ile bitiren Fenerbahçe HDI Sigorta, yeni sezona hazır.
Spor Toto Şampiyonlar Kupası, AXA Sigorta Efeler Ligi, Şampiyonlar Ligi ve Kupa Voley'de boy gösterecek sarı lacivertliler, 4 kupada da şampiyonluk hedefliyor.
Kaynak: TRT SPOR
Etiketler: şampiyonluk Fenerbahçe HDI Sigorta