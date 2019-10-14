Spor

Fenerbahçe HDI Sigorta'da hedef şampiyonluk

14 Ekim 2019 Pazartesi 15:47 - Son Güncelleme 14 Ekim 2019 Pazartesi 16:01

Geçtiğimiz sezonu iki kupa ile tamamlayan Fenerbahçe HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı bu yıl da iddialı. TRT SPOR'a konuşan Ulaş Kıyak, Emre Batur ve İzzet Ünver yer aldıkları 4 kulvarda da şampiyonluk hedeflediklerini söyledi.