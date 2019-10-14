Spor
Dört takım Avrupa biletini kaptı14 Ekim 2019 Pazartesi 16:04 - Son Güncelleme 14 Ekim 2019 Pazartesi 16:19
2020 Avrupa Şampiyonası'na katılmayı hak eden ülkeler belli olmaya başladı. İtalya, Rusya, Belçika ve Polonya şampiyonada yer alacak.
2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde heyecan devam ediyor.
Şampiyonada mücadele etmeyi garantileyen ülkeler de belli olmaya başladı.
J Grubu'nda 7'de 7 yapan İtalya, en yakın rakibi Finlandiya'nın 9 puan önünde Avrupa Şampiyonası'na gitmeye hak kazandı.
G Grubu'nda ise 8 maçta 19 puan toplayan Polonya, son 2 maç öncesinde gruptan çıkmayı garantiledi.
I Grubu'ndan çıkan 2 takım da belli oldu.
8'de 8 yapan Belçika ile tek mağlubiyeti bulunan Rusya, 2020 yazında şampiyonada boy gösterecek.
Kaynak: TRT SPOR
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