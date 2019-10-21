Spor
Engin İpekoğlu kırmızı kartla başladı21 Ekim 2019 Pazartesi 16:49 - Son Güncelleme 21 Ekim 2019 Pazartesi 16:57
TFF 1. Lig ekiplerinden Adanaspor’un Teknik Direktörü Engin İpekoğlu, takımın başında çıktığı ilk maçında kırmızı kart gördü.
Adanaspor dün evinde İstanbulspor ile karşılaştı ve müsabaka 2-2 berabere bitti.
90. dakikada Adanaspor’un bir pozisyonunda maçın hakemi Turgut Doman’a itiraz eden Teknik Direktör Engin İpekoğlu, tek ayağı sahaya bastığı için kırmızı kart gördü.
Adanaspor'un başına 10 Ekim'de gelen İpekoğlu, böylece takımla birlikte çıktığı ilk lig maçında kırmızı kart görerek ceza almış oldu.
Kaynak: AA