Adanaspor dün evinde İstanbulspor ile karşılaştı ve müsabaka 2-2 berabere bitti.

90. dakikada Adanaspor’un bir pozisyonunda maçın hakemi Turgut Doman’a itiraz eden Teknik Direktör Engin İpekoğlu, tek ayağı sahaya bastığı için kırmızı kart gördü.

Adanaspor'un başına 10 Ekim'de gelen İpekoğlu, böylece takımla birlikte çıktığı ilk lig maçında kırmızı kart görerek ceza almış oldu.

Kaynak: AA