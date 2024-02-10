İngiltere Premier Lig'in 24. haftasında Liverpool, sahasında Burnley'yi 3-1 mağlup etti.

Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 31. dakikada Diogo Jota, 52. dakikada Luis Diaz ve 79. dakikada Darwin Nunez kaydetti. Burnley'in tek golünü ise 45. dakikada Dara O'Shea attı.

Puanını 54'e çıkaran Liverpool, maç fazlasıyla liderliğe yükselirken, 13 puanlı Burnley 19. sırada kaldı.

59 bin 896 kişinin izlediği Liverpool-Burnley mücadelesi, Anfield Stadı'nın en fazla seyirciye ev sahipliği yaptığı lig maçı oldu.

Enes Ünal Premier Lig'deki ilk maçına çıktı

Bournemouth'a transfer olan milli futbolcu Enes Ünal, yeni takımıyla ilk maçına Fulham karşısında çıktı.

Enes'in 69. dakikada oyuna dahil olduğu maçta Bournemouth, rakibine 3-1 mağlup oldu.