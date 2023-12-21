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Spor
AA 21.12.2023 11:44

En yetenekli sporcuları listesine giren Ali Enes'in hedefi büyük

Masa tenisinde dünya üçüncüsü olma başarısı gösteren 11 yaşındaki Ali Enes Seren, Avrupa Masa Tenisi Federasyonunun "Avrupa'nın En Yetenekli Sporcuları" listesine girdi.

En yetenekli sporcuları listesine giren Ali Enes'in hedefi büyük
[Fotograf: AA]

Konya'da 5 yaşındayken ablasından etkilenerek masa tenisine gönül veren Seren, ailesinin de desteğiyle Selçuklu Belediyespor Kulübünde antrenmanlara başladı.

Kulüpteki elemeleri geçme başarısı gösteren Seren, iki yıl önce Konya'da düzenlenen Minikler Ferdi Milli Takım Seçmeleri'nde, "minik altı" kategorisinde Türkiye şampiyonu oldu.

Milli sporcu Seren, Avusturya'da 11-14 Ocak'ta düzenlenen "WTT Youth Contender"da 11 yaş altı kategorisinde bronz kupa aldı.

Seren, Avrupa Masa Tenisi Federasyonunun "Avrupa’nın En Yetenekli Sporcuları" listesine girerek, 2024 sezonunda düzenlenecek uluslararası kamplara davet hakkı kazandı.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Gelecek yıl Avrupa'nın en yetenekli sporcularıyla kamplara katılarak uluslararası düzeyde antrenörler eşliğinde çalışma imkanı bulacak Seren, 28 Şubat-6 Mart'ta Romanya'da yapılacak kampta ter dökecek.

Ali Enes Seren, masa tenisinde derece yapma hedefi olduğunu söyledi. Seren, milli sporcu olarak Türkiye'yi temsil etme heyecanı yaşadığına işaret etti.

"Avrupa'nın en yetenekli sporcuları listesine seçilmiş olmak çok güzel bir duygu. Kampta turnuva oldu. Orada maçlar yaptık ve en çok puan toplayan seçildi. Ben de üçüncü seçildim. Şimdiki hedefim Avrupa ve dünya şampiyonu olmak."

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Seren, örnek aldığı Çinli sporcuların maçlarını dikkatle takip ettiğini belirterek, kendisini geliştirmek için antrenmanları ihmal etmediğini kaydetti.

Türkiye Masa Tenisi Milli Takım Antrenörü Fatih Erden, Ali Enes'in büyük gelişme gösterdiğini vurguladı.

"Aynı zamanda bu başarı arkasından gelen sporculara da bir örnek teşkil edecektir. Ülkemizi ve şehrimizi başarıyla temsil edeceğine inanıyorum."

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