Emre Kocadağ, Maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

"İstemediğimiz bir sonuç oldu. Trabzonspor'u bugün mağlup etmek istiyorduk olmadı. Milli araya moralimiz bozuk bir şekilde gidiyoruz. Sene başından beri sakatlıklar, eksik oyuncular nedeniyle beraberce takım olarak oynamayı beceremedik. Bu milli ara bize iyi gelecektir diye düşünüyorum."

"Kaybedecek bir şey yok ama kazanacak çok şeyimiz var"

Kocadağ, Beşiktaş'ın şampiyonluk yarışının içinde olacağını kaydetti.

"İyi günde çıkıp konuşuyoruz, böyle kötü günlerde de bu sorumluluğu almamız lazım. Taraftarlarımız bizden daha iyisini bekliyor, haklılar. Biz hocamıza güveniyoruz, oyuncularımıza güveniyoruz. İyi bir takımımız var. Kötü oynayarak kaybetmiyoruz. Bu takımın inşallah milli arada toparlanıp, 10 puanlık farkı kapatıp, şampiyonluğu göğüsleyeceğine inanıyoruz. Geçen sene 8-10 puan geriye düştüğümüz zamanlar oldu, 1 gol farkla şampiyon olduk. Lig çok uzun bir maraton. Beşiktaş, bu oyuncular, geçen sene yaptıklarının üzerinde performansı yeniden gösterebilecek kabiliyette ve inançtalar. Taraftarlarımız inanmaya devam etsinler, hocamıza, oyuncularımıza destek olsunlar. Beşiktaş bunları atlatacaktır. Şu an kaybedilmiş hiçbir şey yok. Yeniden lige tutunacağız ve yarışın içinde olacağız. Sadece Trabzonspor'la bir farkımız var. Diğer rakiplerimizle hemen hemen aynı puandayız. Kaybedecek bir şey yok ama kazanacak çok şeyimiz var."

"Beşiktaş'ın karşısında organize bir ekip var"

Kocadağ, Beşiktaş'a karşı organize bir hareket olduğunu iddia etti.

"Penaltı pozisyonları var. Ben 8 yıldır yöneticilik yapıyorum, bu işlerin yıllardır içindeyiz. Hakemlerin bu sene başladığından beri vücut dillerinden yapmak istediklerini anlıyoruz. Bunu sadece hakem olarak adlandırmayalım. Hakem, MHK, TFF her kimse isim değişiyor ama bir şekilde Beşiktaş'ın önünü kesmek için bir şeyler yapıldığını gözlemliyoruz. Bunları anlayabiliyoruz. Bizim de iyi oyunu daha fazla oynamamız lazım. Bu bir bahane olmayacak. Hakemler de bir şekilde kendilerini geliştirecekler diye umuyorum. Bunu artık kabullenmek durumundayız, elimizdeki malzeme bu. Maalesef Beşiktaş'ın karşısında organize bir ekip var. Biz milli arayı iyi değerlendirip bunların da üstesinden geleceğiz."