Eryaman Stadı'nda oynanan karşılaşmada Belözoğlu, geçen hafta Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u 3-1 yenen kadroyu bozmadı.

Kalede Harun Tekin'e görev veren Belözoğlu, sağ bekte Ozan Tufan, stoperlerde Tisserand, Szalai, sol bekte ise Caner Erkin'i oynattı. Orta sahasını Sosa, Mert Hakan Yandaş, İrfan Can Kahveci'den kuran Belözoğlu, kanatlarda Pelkas ile Mesut Özil'e forma verdi. Santrforda ise Valencia sarı-lacivertlilerin gol umudu oldu.

Öte yandan kırmızı kart cezası biten Gökhan Gönül maç kadrosuna girdi ve yedekler arasında bekledi.

Fenerbahçe'de 7 eksik

Sarı-lacivertliler, başkent deplasmanında 7 futbolcusundan yoksun geldi.

Fenerbahçe'de sakatlıkları bulunan Altay Bayındır, Serdar Aziz, Sadık Çiftpınar, Nazım Sangare, Diego Perotti, Sinan Gümüş ve Mbwana Samatta kadroda yer almadı.

Arda Güler ilk kez kadroda

Fenerbahçe'nin genç oyuncusu Arda Güler, Süper Lig'de ilk kez maç kadrosuna dahil edildi.

Sarı-lacivertlilerin 16 yaşındaki orta saha oyuncusu Süper Lig'de ilk maç kadrosuna girme heyecanını MKE Ankaragücü karşısında yaşadı.

MKE Ankaragücü'nde 2 değişiklik

MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Hikmet Karaman, son maçın kadrosunda 2 değişiklik yaptı.

Karaman, Medipol Başakşehir'e 2-1 kaybettikleri maçın ilk 11'inde oynayan Pinto ile Lukasik'i yedek soyundururuken yerlerine İbrahim Akdağ ile Badji'yi oynattı.

Öte yandan karşılaşmayı Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da protokol tribününden takip etti.