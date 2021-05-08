Türkiye Cimnastik Federasyonunun açıklamasına göre, başkent Bakü'de gerçekleştirilen Ritmik Cimnastik Dünya Kupası'nda Duygu Doğan, Azra Akıncı, Peri Berker, Nil Karabina ve Eda Asar'dan oluşan milli takım, üç çember iki labut aleti eleme müsabakasında aldığı 36.450 puanla yedinci oldu ve yarın gerçekleştirilecek finalde yarışmaya hak kazandı.

Ritmik Cimnastik Grup Milli Takımı, dün yapılan beş top aleti eleme müsabakasında 37.950 puanla dokuzuncu olarak yedek finalist olmuştu.

Üç çember iki labut alet finali, 9 Mayıs Pazar günü TSİ 14.25'te yapılacak.