Türkiye Atletizm Federasyonunun açıklamasına göre, bu yıl pandemi nedeniyle gecikmeli yapılan Avrupa Atmalar Kupası'nın ilk gününde çekiç atmada Eşref Apak, 23 yaş altı kadınlar disk atmada ise Özlem Becerek şampiyonluğuna ulaştı.

Çekiç atmada beşinci olimpiyat deneyimine hazırlanan Eşref Apak, 75.99'luk derecesiyle adını zirveye yazdırdı.

Dört dünya şampiyonluğu bulunan Polonyalı Pawel Fajdek ve eski olimpiyat şampiyonu Krisztian Pars'ın da olduğu güçlü rakiplerini geride bırakan Eşref, kariyerinde ilk kez bu kupada altın madalya aldı.

Eşref, Avrupa Atmalar Kupası'nda daha önce birer gümüş ve bronz madalya elde etmişti.

Aynı yarışmada yer alan bir başka Tokyo yolcusu Özkan Baltacı ise 72.98 ile müsabakayı yedinci sırada tamamladı.

23 yaş altı kadınlar disk atmada favori olarak gösterilen Özlem Becerek, 57.02'lik dereceyle kürsünün zirvesine çıktı. Yarışmayı en yakın rakibinin 1 metre 54 santimetre önünde kazanan Özlem, kariyerine Avrupa Kupası şampiyonluğunu da ekledi.

Emel Dereli'den bronz madalya

Kadınlar gülle atmada yarışan Emel Dereli, son beş sezon içindeki en iyi grafiğini çizerek bronz madalya kazandı.

Emel, 18.29'luk dereceyle üçüncü olurken, 18.50'lik olimpiyat barajını geçemese de sıralamada şansını biraz daha yükseltti.