Medipol Başakşehir kötü günleri geride bıraktı. Turuncu lacivertliler, Emre Belözoğlu'nu teknik direktörlüğe getirdikten sonra yükselişe geçti.

İstanbul ekibi, genç çalıştırıcıyla çıktığı üç karşılaşmayı da kazandı. Başakşehir böylece Trabzonspor'la birlikte son haftaların en formda takımı oldu.

Medipol Başakşehir, Emre Belözoğlu yönetimindeki ilk iki maçta Beşiktaş'ı 3-2 , Fraport TAV Antalyaspor'u da 2-1 yendi. Son olarak Adana Demirspor engelini de 2-1'le geçen turuncu lacivertliler, yeni teknik direktörüyle hiç puan kaybetmedi.

Bu süreçte Edin Visca, Berkay Özcan ve Nacer Chadli ilk kez gol sevinci yaşadı. Sezonun ilk 8 maçında 8 gol kaydeden İstanbul temsilcisi, Belözoğlu ile çıktığı 3 maçta 7 kez fileleri havalandırarak göz doldurdu.

Emre Belözoğlu 6 puanla 15. sırada devraldığı Medipol Başakşehir'i 3 haftada 15 puanla 10'ncu sıraya taşıdı. Belözoğlu, geçen sezonun son 10 haftasında çalıştırdığı Fenerbahçe ile 7 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşamıştı.