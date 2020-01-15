Spor
Emre Akbaba sahalara golle döndü15 Ocak 2020 Çarşamba 21:26 - Son Güncelleme 15 Ocak 2020 Çarşamba 21:28
Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşılaşan Galatasaray'da 8 ay sonra sahalara dönen Emre Akbaba 249 gün aradan sonra gol sevinci yaşadı.
[Fotoğraf: AA]
Süper Lig'de geçen sezonun 32. haftasında Çaykur Rizespor ile oynanan karşılaşmada geçirdiği sakatlık nedeniyle ameliyat edilen Emre Akbaba, 8 ay 4 gün aradan sonra resmi maça çıktı.
Sahaya kaptan olarak çıkan Emre Akbaba'nın uzun süren forma hasreti, yine Çaykur Rizespor ile yapılan müsabakada sona erdi.
Müsabakanın 39. dakikasında Emre Akbaba takımına beraberlik golünü getiren isim olurken. Resmi maçlarda 249 gün sonra gol sevinci yaşadı.
Kaynak: TRT SPOR